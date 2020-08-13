"Минкультуры России обратилось в Роспотребнадзор с предложением внести изменения в Методические рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Так, предлагается рассмотреть возможность проведения в музеях массовых мероприятий при условии получения разрешений от местных властей.

"Предложенная мера позволит федеральным учреждениям проводить лекции, концерты, вернисажи, конференции и другие мероприятия численностью более 50 участников с учетом того, что численность людей должна составлять не более 50% максимальной вместимости помещения при соблюдении социальной дистанции",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минкультуры в четверг.

Также предлагается увеличить численность экскурсионных групп с 5 до 20 человек при соблюдении между участниками дистанции до 1 метра.

Также предлагается разрешить прием экскурсионных групп по заявкам туристических организаций при соответствующем решении высших должностных лиц субъектов РФ.

"Это позволит официально сотрудничать федеральным музеям с туроператорами и принимать группы туристов наравне с группами других посетителей. Аналогичное предложение ранее поступило в Роспотребнадзор от Российского союза туриндустрии", — отметили в Минкультуры.

Как напомнила министр культуры России Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург, министерство совместно с профессиональным сообществом, с Союзом музеев России проработало ограничительные меры, которые позволят функционировать музейному пространству, сохраняя здоровье как посетителей, так и сотрудников.

"Ограничение в пять человек в некоторых регионах уже постепенно теряет свою актуальность. Поэтому мы направили в Роспотребнадзор документ, проработанный совместно с Союзом музеев России, в котором мы предлагаем разрешить экскурсионные группы до 20 человек, так как это очень важно для нас. В течение августа необходимо проработать этот вопрос, чтобы к сентябрю уже возможно было организовать такие группы", — сказала Любимова.

Вместе с тем, отметила она, есть понимание, "что в некоторых музеях с небольшими помещениями это предельное количество людей".

"Даже в таких невероятных музейных пространствах, например, как крупные музеи Петербурга, есть очень маленькие залы, которые пока будут закрыты", — сказала министр.