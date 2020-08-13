"Призываем российских граждан, планирующих поездки в Турцию, строго соблюдать действующие в этой стране правила медицинской безопасности, внимательно отслеживать возможные изменения ситуации. Подробная информация на этот счет размещена на интернет-ресурсах российских загранучреждений в Турецкой Республике", — говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте российского дипломатического ведомства.

В МИД РФ отметили, что "в Турции санитарно-эпидемиологическая обстановка остается непростой".

"Ежесуточно фиксируется около тысячи новых случаев заражения. Местными властями, в том числе в курортных зонах, ведется работа по предотвращению новых вспышек заболевания. Это, разумеется, не отменяет необходимости ответственного поведения самих туристов", — заявили в МИД РФ.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа, сначала были запущены рейсы в Стамбул и Анкару, с 10 августа — прямые регулярные и чартерные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Анталью, Даламан и Бодрум.

По сообщениям турецких СМИ, за первые три дня после возобновления чартерных рейсов из России Анталью посетили порядка 63 тыс. российских туристов.