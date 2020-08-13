"В нашем Центре воспроизводства родился детеныш викуньи. Роды прошли очень хорошо, помощь сотрудников не потребовалась. Буквально полчаса детеныш, как комочек, лежал рядом со своей мамой, собирался с духом, а потом встал и побежал за старшими родственниками", — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, сотрудники центра осмотрели детеныша и убедились, что он абсолютно здоров. Малыш хорошо кушает и, как привязанный, бегает за своей мамой.

Московский зоопарк участвует в программе по сохранению редких викуний. Папу детеныша привезли из Чехии, а мама родилась в Центре, ей 10 лет, и это уже не первое ее потомство.

Викуньи – редкий вид парнокопытных млекопитающих семейства верблюдовых, обладатели самой дорогой шерсти в мире. От викуний произошли альпаки, которые были одомашнены. Обитают в Андах, в природе живут гаремными группами. Охота на животных и браконьерство привели к вымиранию вида. К середине шестидесятых годов прошлого века в мире насчитывалось всего 6 тыс. особей, поэтому викуньи занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП). В 1967 году в Перу был создан заповедник для охраны парнокопытных, через несколько лет продажа их шерсти была запрещена по всему миру.