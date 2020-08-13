"Мы приняли решение. Было желание провести это полномасштабно, как мы проводим обычно, но ситуация все-таки не располагает к этому: мы будем ограничивать, соответственно, массовые мероприятия в городе. И сам праздник день города будет локализован, если так можно сказать. У нас не будет перекрыта Тверская, не будет массовых концертов, а будут локальные мероприятия в парках, скверах, по территории всего города", — сказал Собянин в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

Также мероприятия пройдут в культурных учреждениях города. "Все это пройдет в лайт-режиме", — заявил Собянин.

Он добавил, что, несмотря на ограничения, идеология дня города сохранится — история и музеи Москвы.