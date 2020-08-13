"В связи с необходимостью проведения государственного экологического мониторинга окружающей среды и антисанитарных мероприятий, связанных с нагрузкой посещения туристами объектов, въезд на территорию заповедника будет ограничен с 16 по 18 августа", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что мероприятия будут проводиться совместно с представителями министерства природных ресурсов и экологии РФ.

ФГБУ "Государственный природный заповедник "Эрзи" Минприроды РФ является природоохранным учреждением с научно-исследовательской и эколого-просветительской направлениями.

Создание заповедника позволяет сохранять типичные ландшафты северного склона Главного Кавказского хребта, а также целый ряд уникальных реликтовых, эндемичных и исчезающих видов и сообществ растений и животных, геологические и геоморфологические объекты, археолого-архитектурные памятники древнейших культур южнорусских степей, Кавказа и Передней Азии.

Данная территория служит целям поддержания экологического равновесия, улучшения окружающей среды жизни человека.

Территория ГПЗ "Эрзи", образованного в 2000 году, имеет площадь -35 292 га. Там расположен один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Он включает в себя восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, опоясанных каменными оборонительными стенами.