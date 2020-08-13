"В связи с неясной ситуацией по снятию ограничительных мер, связанных с распространением короновирусной инфекции в регионах навигации лайнера "Князь Владимир", отменяются рейсы, запланированные на 2020 год", — говорится в сообщении компании.

Как отмечает пресс-служба, после карантина теплоход планировал пойти по круизному маршруту 19 июля между Краснодарским краем и Крымом, однако этого не произошло из-за отсутствия разрешения на выход теплохода в море от Роспотребнадзора.

"Туристам, оплатившим, внесшим предоплату или забронировавшим туры на отмененные рейсы, будут предложены варианты переноса отдыха на 2021 год", — подчеркнули в компании.

Навигация круизного теплохода "Князь Владимир" в 2020 году должна была быть самой продолжительной с момента возобновления круизного сообщения на Черном море. С 1 марта по 31 октября 2020 года судно должно было сделать 35 рейсов, но 22 марта этого года навигация была остановлена в связи с объявлением карантина губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. В конце июля губернатор продлил режим повышенной готовности до 21 августа.

ФГУП "Росморпорт" в январе 2017 года учредило ООО "Черноморские круизы" (Сочи, Краснодарский край). "Князь Владимир" курсирует в сезон навигации из Сочи по Черному морю с заходами в Новороссийск, Ялту и Севастополь.