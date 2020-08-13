"К сожалению, в сентябре, как обычно, мы не сможем провести "Звезды на Байкале". Это связано с эпидемиологической ситуацией в городе Иркутске. Я советовался и с губернатором, и с представителями Роспотребнадзора. Несмотря на то, что обстановка постепенно улучшается, проводить концерты в закрытом помещении пока слишком рискованно", — написал Мацуев.

Он добавил, что зарубежные музыканты, которые должны были прибыть на юбилейный фестиваль, пока не могут спланировать свой перелет из-за закрытых границ. Программу мероприятия придется выстраивать заново с учетом новых сроков и возможностей.

"В течение ближайших двух недель я сообщу вам новые даты проведения XV юбилейного международного музыкального фестиваля "Звезды на Байкале". И твердо могу вам гарантировать, что фестиваль мы проведем в 2020 году", — отметил Мацуев.

Фестиваль "Звезды на Байкале" создан по инициативе известного музыканта Дениса Мацуева, который родился и вырос в Иркутске. Проводится при поддержке губернатора Иркутской области и министерства культуры РФ. Традиционно фестиваль проходит в первой половине сентября и состоит из 15-18 концертов, а также мастер-классов и творческих встреч. Первый фестиваль состоялся в 2004 году, затем он проводился раз в два года (2006, 2008 гг.), потом было принято решение сделать его ежегодным.