Как сообщается в пресс-релизе TUI, чистый убыток за три месяца, завершившихся 30 июня, составил 1,424 млрд евро ($1,67 млрд) по сравнению с прибылью в 22,8 млн евро за аналогичный период 2019 года.

Квартальная выручка туроператора упала до 71,8 млн евро с 4,745 млрд евро годом ранее и оказалась значительно ниже прогноза четырех аналитиков, опрошенных FactSet, которые ожидали показатель на уровне 837,8 млн евро.

Убыток до налоговых и процентных выплат без учета изменений валютных курсов составил 1,1 млрд евро, что, в частности, объясняется приостановкой бизнеса на протяжении большей части отчетного периода.

Объемы бронирования на текущий летний сезон упали на 81% по состоянию на 2 августа. TUI снизит предложение на зиму 2020-2021 гг. на 40% в соответствии с рекомендациями правительства в связи со снижением спроса.

Туроператор отметил, что дивиденды и программа обратного выкупа акций будут зависеть от условий предоставления госпомощи. На этой неделе компания сообщила о выделении ей дополнительного финансирования на сумму 1,2 млрд евро.