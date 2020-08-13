В четверг на сайте областного правительства опубликовано распоряжение, в котором исключался один из пунктов, запрещающий выезд за пределы региона без экстренной необходимости.

"В исходном тексте распоряжения исключенный пункт был сформулирован так: "Запретить поездки за пределы Кузбасса, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний", — сказал собеседник агентства.

Также регион можно было покидать для погребения, в случае возникновения угрозы жизни или здоровью или для оказания услуг транспортировки и доставки.

Собеседник агентства отметил, что в регионе продолжает действовать требование обязательной домашней изоляции в течение двух недель для граждан, приезжающих из других регионов. При этом изоляция не требуется тем, кто прилетает из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, а также из основных мест летнего отдыха — Анапы, Симферополя и Сочи.

По данным оперштаба, на утро четверга в регионе выявлено 4 тыс. 830 случаев заражения коронавирусом, из них 94 за последние сутки. Всего скончались 35 человек, из них двое за последние сутки. В то же время по данным Росстата, только в апреле-июне умерли 43 пациента (оперштаб сообщал о десяти умерших в тот же период).