"С 19 августа при сохранении тренда на снижение заболеваемости ОРВИ и коронавирусом возобновится работа торговых комплексов (кроме фудкортов)", — говорится в сообщении.

Также с этого дня будут сняты ограничения на работу ресторанов, кафе и баров. Заработают бассейны при условии заполняемости не более 50%. Кроме того, будет возобновлена плановая помощь в медучреждениях.

По состоянию на 13 августа в Мурманской области выявлено 11,6 тыс. заболевших коронавирусом. Прирост за сутки составил 67 человек.

Как сообщалось, режим повышенной готовности из-за коронавируса продлен в Мурманской области до 1 сентября.