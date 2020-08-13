"На территории музея сохранились уникальные участки дубрав и широколиственных лесов, здесь встречаются редкие и охраняемые растения. На нашей экологической тропе нижегородцы будут знакомиться с многообразием природы Щелоковского хутора, узнают о ее ценности и уязвимости", — говорится в сообщении.

Экскурсии бесплатны и рассчитаны как на взрослых, так и на детей. Кураторы проекта рассказывают о флоре и фауне заповедника, например, о том, как определить название дерева по листьям или сколько видов птиц можно встретить, гуляя по хутору.

На территории лесопарка "Щелоковский хутор" растут специально высаженные породы деревьев, необычных для здешних мест: желтая акация, американский клен, лиственница, ирга, а также расположены три пруда, которые наполняются от Кузнечихинского ручья, впадающего в реку Кову.

Также здесь расположен Музей деревянного зодчества.

На территории "Щелоковского хутора" регулярно проводятся различные тематические праздники, а также проходили съемки фильма "Сибирский цирюльник". В период самоизоляции лесопарк был закрыт для посещения.