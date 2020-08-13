"Летний отдых в Крыму остается самым доступным среди регионов Южного федерального округа России. Согласно исследованию портала бронирования "Санатории-России.рф", составленному по анализу цен в августе этого года, отдых в санаториях Крыма обойдется в 3,4 тыс. рублей в сутки за проживание, питание и лечение", — говорится в сообщении.

В пятерку регионов юга России по доступности санаторного летнего отдыха также вошли Ростовская область (3550 руб.), Краснодарский край (3560 руб.), Астраханская область (3650 руб.) и Волгоградская область (3700 руб.).

Отмечается, что, по данным Ассоциации туроператоров России, минимальная стоимость тура на неделю на двоих, включающего перелет, проживание и питание, с вылетом в Крым 15-21 августа снизилась за неделю с 27,5 тыс. до 26,7 тыс. рублей.

Крым открыл полноценный курортный сезон для россиян 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. За месяц в регионе отдохнули более 1,4 млн человек.