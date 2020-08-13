"Музей "Куликово поле" в партнерстве с Болгарским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником представляет новый проект, посвященный истории крупнейшего торгового центра на реке Волге и одного из центров Золотой Орды. Подобных по масштабу выставок за пределами Болгарского музея-заповедника еще не было. Событие приурочено к празднованию 100-летия республики Татарстан", — говорится в сообщении.

На выставке представлены живописные полотна художников с видами Болгара, которые позволят увидеть уникальный культурный ландшафт исчезнувшего государства. Стилизованная портретная галерея познакомит с правителями булгарского народа и их заслугами. Предметы археологии, найденные на Болгарском городище в ходе исследований последних лет, расскажут о жизни его населения — торговцев и ремесленников.

По задумке авторов выставки, посетитель попадает в Болгар через копию въездных ворот и видит его изнутри. Здесь окружают подлинные предметы городского устройства — архитектурные элементы, канализационные и водопроводные трубы, инструменты строителей.

Болгар — центр средневековой торговли, поэтому на выставке представлены предметы импорта и местного экспорта. Здесь можно увидеть редкие монеты XIV века и керамические копилки, импортный китайский фарфор и украшения, атрибуты торговли — весы и гирьки с клеймами. Отдельное внимание привлекает витрина стеклодува с очень редкими и ценными обломками оконного стекла, стеклянными бусами и браслетами.

Посетители также познакомятся с меднолитейным и чугунолитейным производствами XIV века, кожевенным и кузнечным ремеслами средневекового Болгара, узнают о том, как питались горожане и как лечились, о земледелии и ткачестве, о военной организации булгар.

Выставка будет работать на Куликовом поле до марта 2022 года.

Болгар — уникальное историческое поселение, непрерывно существовавшее более тысячи лет. Выгодное географическое положение позволило ему сохранять статус крупнейшего торгового центра. Город имел ключевое историческое и культурное значение как перекресток водных и сухопутных торговых путей международного значения: Великого Волжского и Великого Шелкового, играл значительную роль в обмене культурными достижениями между Европой и Востоком. После завоевания города Золотой Ордой Болгар стал первой столицей Улуса Джучи и одним из самых крупных производственных, торговых, культурных и культовых центров Золотой Орды и всей Европы.

Музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает территории Кимовского и Куркинского районов области.