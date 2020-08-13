Соответствующее постановление подписал накануне глава региона Владимир Солодов.

"Согласно постановлению, работать предприятия (общепита — ИФ) должны только при соблюдении следующих требований: расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 м, сокращение посадочных мест вдвое, регулярная обработка всех поверхностей дезинфицирующими средствами", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, несмотря на ослабление мер, глава региона напомнил о необходимости усиления контроля за соблюдением масочного режима.

"Особенно это касается сфер торговли, общепита и спорта. Мы приняли решение об открытии кафе. Открытие всегда создаёт дополнительный риск новой вспышки, чего мы, конечно же, не должны допустить. Поэтому контроль за соблюдением масочного режима и мер безопасности должен быть повышенным", — цитирует она слова Солодова.

Для кальянных и фуд-кортов, расположенных в торгово-развлекательных и торговых центрах, ограничения пока не снимаются.

Как сообщалось, заведения общепита в крае были закрыты 28 марта.

С 14 июля по поручению временно исполняющего обязанности губернатора в регионе снят ряд ограничений по COVID-19. Частично были открыты учреждения, оказывающие плановую медицинскую помощь населению, заработали в обычном режиме торговые центры (за исключением развлекательных комплексов), открылись летние веранды ресторанов. Кроме того, прибывающим на Камчатку туристам разрешено не проходить двухнедельную обсервацию при условии добровольного экспресс-тестирования.