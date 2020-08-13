"Туристы смогут увидеть расположенный у полуострова Гамова оленник. Помимо оленей гости увидят завораживающие виды юга Приморья, заповедные бухты, нетронутые человеком", — сообщили агентству "Интерфакс — Дальний Восток" в пресс-службе нацпарка.

Гостям предлагается на выбор два туристических маршрута в составе организованных групп. Оба маршрута включают посещение оленепарка с возможностью наблюдать пятнистых оленей на расстоянии вытянутой руки.

В пресс-службе отметили, что ранее расположенный у полуострова Гамова оленник славился огромными стадами пятнистых оленей. Но с распадом СССР оленеводческое хозяйство пришло в упадок, территорию закрыли для посещения. Она ежегодно страдала от пожаров, в которых гибли краснокнижные сосны, а олени были практически все истреблены.

"Времена меняются. С конца 2019 года эта территория вошла в кластерный участок нацпарка "Земля леопарда" — "Гамовский". Оленей стали мы охранять, подкармливать зимой, защищать территорию от пожаров, поэтому численность начала увеличиваться", — отметили в пресс-службе.

После оленепарка гости направятся к морю. В зависимости от выбранного маршрута, туристы посетят либо бухту Нерпичью, либо бухту Среднюю Морского заповедника.

"Экскурсия продлится несколько часов. Возможны фото- и видеосъемка. В бухтах доступны только пешие прогулки, купание не предполагается", — уточнили в пресс-службе.

В Приморье реализуется государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы, направленная на поддержку социально значимых проектов и мероприятий в крае в сфере туризма и международных отношений.

Как сообщалось, национальный парк "Земля леопарда" граничит с Китаем и Северной Кореей. Здесь отмечена максимальная концентрация фауны во всей Северо-Восточной Азии. На заповедной территории на площади 282 тыс. га встречаются амурские тигры и дальневосточные леопарды, сохранение которых имеет международное значение.

Ранее национальный парк "Земля леопарда" объединил более 400 тыс. га заповедных территорий на юго-западе Приморья под эгидой единого проекта, главная цель которого — развитие экологического туризма в регионе. Проект ТРК "Земля леопарда" разработан нацпарком совместно с правительством Приморского края.

Президент России Владимир Путин назвал развитие туризма стратегической задачей на Дальнем Востоке. Также глава государства в обращении к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации напомнил, что только за последние пять лет Россию посетили более 125 млн иностранных туристов, что является результатом последовательной работы страны по развитию туриндустрии.

В то же время президент считает, что в России нужно активнее развивать внутренний туризм, форсировать возможности на этом направлении, формировать привлекательные маршруты, открывать новые направления, особое внимание уделять экологическому туризму.