"Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю обеспокоено складывающейся ситуацией, связанной с низкой приточностью в бассейне реки Кубань. По информации Кубанского бассейнового водного управления, в связи с продолжающейся неблагоприятной гидрометеорологической обстановкой уровень Краснодарского водохранилища может достичь минимального уровня", — говорится в сообщении.

По информации МЧС, в городах-курортах Анапе и Геленджике, в городе Новороссийске, а также в Темрюкском районе в ближайшее время возможно ограничение водоснабжения.

В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю держат ситуацию на особом контроле. Работает оперативный межведомственный штаб.

"В случае дефицита воды на Анапском и Темрюкских водозаборах будет организована подача воды из Варнавинского водохранилища в необходимых количествах", — отмечается в сообщении.

Варнавинское водохранилище расположено в русле реки Адагум, левого притока Кубани в Крымском районе Краснодарского края.

В настоящее время в муниципальных образованиях организованы мероприятия по обеспечению водой населения. В частности, проведены расчеты необходимого количества техники для подвоза воды, для этого подготовлены 47 автоцистерн, разработаны графики подвоза воды.