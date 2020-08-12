"Сотрудники МЧС ведут поиски жительницы Санкт-Петербурга в реке Бзыбь в Гагрском районе", — сообщает пресс-служба.

В МЧС уточнили, что пропавшая гражданка РФ 1988 года рождения. Она вместе с мужчиной, также прибывшим из Санкт-Петербурга, катались на квадроцикле. На девятом километре дороги, ведущей к высокогорному озеру Рица, мужчина не справился с управлением, в результате квадроцикл опрокинулся и упал с обрыва в реку.

Мужчина в результате ДТП получил незначительные травмы, квадроцикл спасатели нашли на берегу реки Бзыбь.

"Девушку на месте ДТП не удалось найти, поэтому было принято решение искать ее в реке", — говорится в сообщении МЧС.

В поисковой операции задействованы спасатели Гагрского и Гудаутского районов, а также водолазы МЧС.