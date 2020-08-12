"По мнению ФАС России, эта ситуация может быть вызвана нежеланием авиакомпаний приобретать авиакеросин на бирже, а вместо этого закупать его на торгах", — говорится в сообщении регулятора.

Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие авиакомпании РФ) пожаловалась в Минтранс на резкое подорожание топлива в российских аэропортах в августе-сентябре в сравнении с июльскими ценами. По данным организации, в аэропорту "Кольцово" керосин подорожал на 62%, в Домодедово — на 33%, в Жуковском — на 36%, в Пулково — на 18%, во Владивостоке — на 20%, в Благовещенске — на 21%, в Иркутске — на 28%, в Краснодаре — на 48%, в Красноярске — почти на 49%. Это "практически нивелирует все принимаемые правительством и самими авиакомпаниями меры по преодолению текущего кризиса в авиаотрасли", заявили в АЭВТ и попросили инициировать проверку обоснованности роста цен. Минтранс пообещал изучить обращение в рамках рабочей группы при Минэнерго.

Конечная стоимость керосина в аэропортах включает сопутствующие услуги, отмечают в ФАС: перевозку, хранение, перевалку, услуги аэропортов или топливно-заправочных компаний. При этом по состоянию на 10 августа, по данным регулятора, биржевая цена на авиакеросин на 30% ниже цены, зафиксированной на аналогичную дату прошлого года. По данным мониторинга ФАС, "у авиакомпаний отсутствуют сложности в обеспечении авиакеросином в аэропортах".

Активнее закупать авиатопливо на бирже ФАС, в частности, в лице бывшего замглавы ведомства Анатолия Голомолзина, призывала и раньше. Идея "сама по себе правильная", но на бирже ежемесячно разыгрывается порядка 20 тыс. тонн керосина, тогда как только один "Аэрофлот" закупает 120 тыс., парировал гендиректор нацперевозчика Виталий Савельев.

По данным Росавиации, в июле средняя стоимость авиатоплива в аэропортах страны выросла к июньскому показателю на 0,37%, до 46,165 тыс. руб. (без НДС) за тонну. До этого в последний раз повышение цен в сравнении с предыдущим месяцем фиксировалось в январе 2019 г. В сравнении с началом года июльский показатель уменьшился на 12,96%.