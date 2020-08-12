Соглашение предусматривает увеличение размера возобновляемой кредитной линии, открытой для TUI в государственном банке развития KfW, говорится в пресс-релизе компании. В апреле текущего года KfW увеличил кредитную линию TUI на 1,8 млрд евро в рамках соглашения туроператора с германскими властями.

"Дополнительное финансирование в размере 1,2 млрд евро усилит позиции TUI и обеспечит нас достаточным объемом ликвидности в этой сложной среде, чтобы покрыть потребности компании в зимний период и после него в случае дальнейшего сохранения ограничений в сфере туризма из-за пандемии коронавируса", — говорится в пресс-релизе TUI.

В общей сложности TUI располагает денежными средствами и их эквивалентами в размере 2,4 млрд евро, отмечают в компании.

Некоторое смягчение ограничений для туристического сектора в Европе позволило TUI частично реализовать программу туров на лето 2020 года, что оказало немедленное положительное влияние на ее оборотный капитал.

В компании продолжают прорабатывать различные сценарии, готовясь к сезону праздников, говорится в пресс-релизе.