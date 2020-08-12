Так, 17, 18 и 19 августа будут отменены поезда, следующие в 20:05, 20:35, 21:05, 21:35, 22:05, 22:35 в аэропорт с Белорусского вокзала.

Также в эти даты будут отменены рейсы в 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15 и 23:45 в обратном направлении из "Шереметьево".

Утром 23 августа отправление ряда аэроэкспрессов в аэропорт "Шереметьево" будет происходить только с Белорусского вокзала, а также со станций Савеловская и Окружная, отмечается в сообщении.

Перевозчик рекомендует пассажирам предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы "Аэроэкспресса".