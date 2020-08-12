"В текущем году отменена вся спортивная часть фестиваля, виной чему стал вирус COVID-19. Поэтому все массовые мероприятия, которые мы планировали провести на территории Рязанского Кремля, также отменены. К этим мероприятиям относятся праздничное открытие, вечернее свечение, закрытие фестиваля. Но несмотря на ограничения, аэростаты все же поднимутся в небо и порадуют рязанцев и гостей нашего города", — говорится в сообщении.

В этом году фестиваль пройдет с минимальным количеством аэростатов: в полетах примут участие от 6 до 12 воздушных шаров. Основной зоной полетов станет район сел Шумашь, Заокское, Коростово, Солотча, Варские, Алеканово и Дубровичи, Агро-Пустынь.

"Чтобы гарантированно увидеть наполнение аэростатов, необходимо отслеживать информацию в социальных сетях инстаграм и вконтакте, где за час до старта будет выкладываться информация о точном месте старта. Либо вы должны прибыть на своем личном а/м к месту сбора воздухоплавателей", — пишут организаторы фестиваля.

Международный фестиваль воздухоплавания ежегодно проводится в Рязани, начиная с 1990 года. Он занесен в российскую Книгу рекордов "Диво", как самый первый фестиваль по воздухоплаванию, проведенный в стране.