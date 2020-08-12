Из Туапсе поезд будет отправляться по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 05:20 и прибывать в Гагру в 11:05. В обратном направлении из Гагры он будет отправляться по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 19:00, прибывая в Туапсе в 00:35 следующих суток.

Также один раз в неделю поезд будет совершать поездку по укороченному маршруту — между Гагрой и Сочи: по понедельникам отправляясь из Гагры, а по средам — из Сочи.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер.

Поезд "Сочи" сформирован из плацкартных, купейных, общих вагонов с местами для сидения и вагонов СВ, оформленных с элементами стилистики советской эпохи. Кроме того, в состав поезда входят два вагона-ресторана.

Как сообщалось, ФПК 7 августа сообщила о возобновлении железнодорожного сообщения с Абхазией, которое было приостановлено в конце марта в связи с ограничениями на фоне распространения COVID-19. С 7 августа восстановлено движение поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в Сухум.