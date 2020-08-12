"После сообщения властей Черногории о разрешении въезда в страну россиянам количество поисковых запросов на билеты в Тиват и Подгорицу увеличилось в 20 раз по сравнению с июлем, а количество приобретаемых авиабилетов 3 по 9 августа увеличилось почти в пять раз по сравнению с данными за весь предыдущий месяц", — рассказали в компании.

Там отметили, что наибольшей популярностью пользуется Тиват – туда в августе забронировано 90% всех авиабилетов. Вылетать россияне планируют из Москвы (82% вылетов) и Санкт-Петербурга (13%). Средняя стоимость авиабилетов в одну сторону, приобретаемых в период с 3 по 9 августа, составила 13 тыс. рублей на человека.

В компании сообщили, что 81% билетов, приобретенных в августе, предполагают вылет в течение 8-30 дней с момента покупки, 18% билетов были куплены с вылетом через 2-3 месяца.

Между тем, прямых рейсов из России в Черногорию по-прежнему нет. 1 августа РФ возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. Прямым рейсом из Стамбула можно добраться в Подгорицу, а вот в Тиват сервисы по поиску авиабилетов предлагают маршруты с пересадкой в Белграде, Париже или Дюссельдорфе, в которые также нет рейсов напрямую из России. Кроме того, билеты из Москвы в Тиват продает черногорская авиакомпания Montenegro Airlines, несмотря на отсутствие разрешения на возобновление рейсов.

Стоимость билетов в августе-сентябре составляет от 6 тыс. рублей, а в октябре – от 5,9 тыс. рублей. Недорогие авиабилеты в Подгорицу можно приобрести с вылетом в сентябре и октябре, минимальная цена билета в одну сторону составит 4,8 тыс. рублей на человека. Перелет в августе обойдется минимум в 8 тыс. рублей.

Черногория 7 августа открыла границы для российских туристов. При пересечении границы им не нужно предоставлять отрицательный результат тестирования на COVID-19.