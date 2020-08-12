"Сейчас мы наблюдаем в залах почти идеальную обстановку, когда столько народу в каждый момент, сколько и должно быть. Конечно, будет больше, но громадных толп, как были прежде в это время, мы постараемся не допускать. Со следующей недели мы начинаем прием туристических групп, не более пяти человек (в группе — ИФ). Это дополнение к общему потоку. Посмотрим, будут ли они мешать индивидуальным посетителям", — сказал Пиотровский в видеокомментарии, опубликованном музеем в среду.

Он отметил, что Эрмитаж постепенно будет расширять категории, имеющие право бесплатного посещения. Сегодня среди категорий — дети до 7 лет, в планах — сделать бесплатным посещение музея для всех школьников, но по квотам.

Эрмитаж вернулся к работе в середине июля.