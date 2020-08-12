"Российская сторона выразила готовность на двустороннее открытие границы. МИД работает по этому вопросу. С Россией ведется работа о двустороннем открытии границы и дальнейшем регулировании", — сказал Авинян.

Вице-премьер также отметил, что, по решению армянского правительства, любой гражданин РФ уже может посетить Армению без специального разрешения, несмотря на сохраняющийся в стране режим ЧП по коронавирусу.

Ранее в среду правительство Армении на внеочередном заседании продлило действие режима чрезвычайного положения по коронавирусу еще на один месяц.