"С 17 августа 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию", — говорится в сообщении ведомства.

Соответствующее решение 11 августа приняла межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции с учетом эпидемиологической обстановки согласно карте Всемирной организации здравоохранения.

Договоренность Казахстана с авиационными властями указанных стран является предварительной. "Указанные страны поддерживают возобновление полетов с Казахстаном с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, ПЦР тестирование)", — уточняет ведомство.

"При этом, для выполнения полетов в Россию требуется разрешение с российской стороны", — отмечается в пресс-релизе.

Рейсы будут выполняться на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении и в зависимости от коммерческой загрузки воздушных судов на каждом маршруте.

Между тем, как сообщил казахстанский национальный перевозчик Air Astana на своем сайте, компания возобновит прямые рейсы из Алма-Аты в Дубай с 17 августа. Планируется выполнять три рейса в неделю по понедельникам, средам и субботам.