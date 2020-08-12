"Обращение АЭВТ поступило в Минтранс России. Поставленные в обращении ассоциации вопросы, в том числе данные тендеров о значительном росте цен на авиа-ГСМ в аэропортах Сибири и Дальнего Востока, требуют детального анализа и будут обсуждаться на заседаниях рабочей группы", — сообщил журналистам представитель Минтранса.

В группу войдут представители всех заинтересованных ведомств, в том числе Минэнерго и ФАС, а также АЭВТ и топливных компаний-поставщиков авиакеросина, сказал он. Первое заседание группы, по его словам, пройдет на следующей неделе на площадке Минэнерго.

Ранее глава АЭВТ Владимир Тасун направил письмо министру транспорта РФ Евгению Дитриху, в котором сообщил о резком подорожании авиатоплива в августе-сентябре этого года в сравнении с июльскими ценами. В письме была представлена следующая динамика цен: в аэропорту Кольцово — плюс 62,1%, в Домодедово — плюс 33,4%, в Жуковском — плюс 36%, в Пулково — плюс 18%, во Владивостоке — плюс 20,4%, в Благовещенске — плюс 21,1%, в Иркутске — плюс 28,1%, в Краснодаре — плюс 48,4%, в Красноярске — плюс 48,6%.

Такой рост стоимости топлива "практически нивелирует все принимаемые правительством и самими авиакомпаниями меры по преодолению текущего кризиса в авиационной отрасли и созданию условий для поступательного восстановительного роста", отметил в письме Тасун. Это, по его словам, приведет к повышению цен на билеты.

По данным Росавиации, в июле средняя стоимость авиатоплива в аэропортах страны выросла к июньскому показателю на 0,37%, до 46,165 тыс. руб. (без НДС) за тонну. До этого в последний раз повышение цен в сравнении с предыдущим месяцем фиксировалось в январе 2019 г. В сравнении с началом года июльский показатель уменьшился на 12,96%.