В первый рейс поезд "Стриж" N713/714 из Санкт-Петербурга отправится 21 августа, из Самары — 22 августа.

Из Петербурга поезд будет отправляться в августе по нечетным датам, а также 2 и 4 сентября в 00:45 и прибывать в Самару в 19:50 тех же суток.

В обратном направлении из Самары поезд будет отправляться по четным датам в августе, а также 1, 3 и 5 сентября в 00:20 и прибывать в Санкт-Петербург в 19:20 того же дня.

В пути предусмотрены остановки на следующих станциях: Москва (Курский вокзал), Владимир, Ковров, Дзержинск, Нижний Новгород (Стригино), Арзамас, Саранск и Сызрань.

Запуск скоростного поезда "Стриж" позволит улучшить межрегиональные транспортные связи, повысить качество транспортного обслуживания пассажиров, а также будет способствовать развитию внутрироссийского туризма, отмечается в сообщении РЖД.