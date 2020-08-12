"По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение", — говорится в сообщении.

Как отмечается, проектом предусмотрено строительство отеля гостиничной сети Ozon общей площадью 4 280 кв.м на территории курорта Азау ("Поляна Азау"), в поселке Терскол у юго-восточного подножия Эльбруса.

В отеле будет оборудован спа-центр и лыжное хранилище. Со второго по пятый этаж расположатся гостиничные номера различной категории.

На территории Поляны Азау, в том числе на улице Азау в Терсколе, где построят отель, движение автотранспорта запрещено. В связи с этим до гостиницы можно будет добраться только пешком, а автомобильную стоянку организуют рядом с автотрассой, около станции канатной дороги.

Финансирование планируется осуществлять за счет собственных средств застройщика — ООО "УК "ЮгЭКС".

Приэльбрусье входит в тройку крупнейших горнолыжных районов России. В регионе работают несколько горнолыжных школ и почти сотня гостиниц, пансионатов, туристских и альпинистских баз.