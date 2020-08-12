Отменяются пассажирские поезда: "Невский экспресс" N747/748 Санкт-Петербург — Москва-Санкт-Петербург 26, 27 и 28 октября; скоростные поезда "Сапсан" N765/766 Петербург — Москва 24, 25 и 26 ноября, N767, N769 Петербург — Москва 26, 27, 28 октября и 24, 25, 26 ноября, N780 Москва — Петербург 26, 27, 28 октября, а также поезда "Ласточка" N835/836 Петербург — Москва — Петербург 26, 27, 28 октября.

В то же время назначаются пассажирские поезда: N761 Петербург — Москва 24, 25, 26, 27 ноября и N762 Москва-Петербург 27 ноября, а также N763 Петербург — Москва 24, 25, 26, 27 ноября и N764 Москва — Петербург 27 ноября.

Также временно меняется расписание движения поезда N747 "Невский экспресс" Петербург — Москва 24, 25 и 26 ноября: отправление в 11:20 (раньше на 1 час 50 мин.), прибытие в Москву в 15:24 (раньше на 1 час 51 мин.).