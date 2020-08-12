"В связи с тем, что был закрыт выезд за рубеж, естественно всем надо было где-то отдыхать. Потому все, что касалось лакшери-отдыха, бронировалось очень активно, даже на этапе раннего бронирования. И это было прогнозируемо", — сказала исполнительный директор ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.

Руководитель представительства Гостинично-туристской ассоциации в Крыму Валентина Марнопольская отметила, что спрос вырос не только на хорошие отели, но и на сопутствующие услуги — прокат яхт, машин высокого класса и так далее.

"И туроператоры, и сами отельеры не могут удовлетворить все запросы, которые поступают на отдых категории четырех-пяти звезд. Таких гостиниц в Крыму явно не хватает", — добавила она.

Аналогичную тенденцию отметила руководитель проекта "В Крым с вилкой и штопором" Татьяна Большакова: организаторам гастрономических туров в этом году "катастрофически не хватает" объектов — ферм, виноделен, хороших ресторанов.

"Что касается винно-гастрономического туризма, мы превысили показатели прошлого года раз в 20. Сейчас, в пик сезона — с конца июля до конца августа, мы бронируем хорошие рестораны для своих гостей за двое-трое суток. Такого не было никогда. Есть объекты с записью на два месяца вперед", — уточнила собеседник агентства.

По ее словам, наиболее востребованы рестораны на южном побережье Крыма. Однако в этом году с полной посадкой работают даже заведения в Симферополе, для которого лето традиционно считается низким сезоном. Это подтвердил управляющий партнер группы компаний Simfero Вячеслав Сивожелезов.

"По ресторану, который находится в центре Симферополя, у нас произошло некоторое увеличение. В этом году к нам приезжают туристы высокого уровня, которые хотят помимо солнца и моря получить гастрономические эмоции. Раньше такого количества богатого туриста в Крыму не было", — сказал он.

Крым открыл полноценный курортный сезон для россиян 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. За месяц в регионе отдохнули более 1,4 млн человек.