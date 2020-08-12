"Наши туроператоры рассчитывали на большой поток туристов из Азии на сентябрь, но сейчас мы видим, что есть интерес и среди российских туристов. Мы надеемся, что эта программа поможет поднять спрос", — сказала Кузнецова журналистам в среду.

Она отметила, что турпоток иностранцев в Заполярье полностью приостановлен, но он "успешно компенсирован туристами из России".

Кузнецова добавила, что программа по поддержке внутреннего туризма стартует в РФ пятницу, 21 августа, и продлится до конца дня 28 августа. В эту неделю граждане России смогут приобрести путешествия по всей стране до конца года и получить возврат от 5 до 15 тыс. рублей.

Сумма возврата зависит от стоимости выбранного предложения. От 25 до 50 тыс. рублей размер компенсации составит 5 тыс. рублей; 50 до 75 тыс. рублей — 10 тыс. рублей, от 75 тыс. рублей — 15 тыс. рублей. Средства возвращаются туристам при условии оплаты путешествия картой "Мир".

Как сообщалось, в конце июля мурманские туроператоры сообщали о растущем турпотоке в регион после снятия ограничений на перемещения по Кольскому полуострову. Преимущественно турпоток летом текущего года формируют путешественники из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, бронируют туры сотрудники крупных промышленных компаний, которые были ранее командированы в Мурманскую область.

По данным правительства Мурманской области, турпоток в регион по итогам прошлого года составил 451 тыс. человек, что на 3% выше показателей 2018 года. Ежегодный турпоток в село Териберка на побережье Баренцева моря, ставшее широко известным после выхода фильма Андрея Звягинцева "Левиафан", составляет порядка 40 тыс. человек.