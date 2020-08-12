"Пассажиры Qatar Airways, путешествующие из России, Бангладеш, Бразилии, Ирана, Ирака, Пакистана, Филиппин и Шри-Ланки обязаны перед вылетом предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученный не ранее чем за 72 часа до вылета рейса в одной из аккредитованных лабораторий. Дети в возрасте до 12 лет, путешествующие с членами семьи, освобождаются от прохождения теста", — говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Как отметили в Qatar Airways, в случае непредоставления сертификата с отрицательным результатом теста, туристу будет отказано в посадке на рейс.

"Также мы просим всех пассажиров заполнить форму согласия при регистрации и передать ее вместе с результатами ПЦР-теста. Для удобства форму можно скачать заранее на сайте компании и заполнить ее перед поездкой", — добавили в Qatar Airways.

Между тем, власти Катара не спешат открывать границы для иностранных туристов до сентября. В страну могут вернуться иностранные граждане, у которых есть вид на жительство, по прибытии им необходимо 14 дней оставаться на карантине в одной из выделенных для этого гостиниц.