Компания планирует подать заявку на первичное размещение акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) позднее в текущем месяце, подготовив почву для проведения листинга до конца года, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

На текущий момент нет гарантий, что компания проведет IPO в ожидаемые временные рамки, что отчасти связано с неопределенным сроком рассмотрения заявки в SEC и вероятностью, что акции не будут пользоваться спросом у инвесторов к тому моменту, когда компания будет готова к проведению IPO.

Airbnb может выбрать традиционный формат IPO, провести прямой листинг, который не предусматривает привлечение денежных средств, или объединиться со специализированной компанией по целевым слияниям и поглощениям.

Дебют на рынке станет для Airbnb поворотным моментом, пишет WSJ. Компания сторонилась публичных рынков на протяжении многих лет, при этом став одним из самых дорогостоящих стартапов. Выручка сервиса в 2019 году составила $4,8 млрд. В то же время убыток компании увеличился по сравнению с предыдущими годами на фоне высоких расходов.

Airbnb была основана в 2008 году в Сан-Франциско и представляет собой сервис, который позволяет путешественникам забронировать жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую. За услугу компания берет себе комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков. Airbnb представлена более чем в 100 тыс. городов мира.