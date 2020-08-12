Соглашение о сотрудничестве в рамках проекта, получившего название "Почтовый квартал", подписано накануне между Санкт-Петербургом и АО "Почта России". Речь идет о развитии территории, ограниченной Ново-Адмиралтейским каналом, набережной реки Мойки, Большой Морской улицей, Исаакиевской площадью, Галерной улицей. Центром обновленного пространства станет Главпочтамт. Площадь участка — 25 гектаров.

Отмечается, что объекты, которые находятся в собственности Петербурга, отремонтируют за счет городского бюджета. В частности, будут модернизированы инженерные сети, освещение, приведут в порядок фасады жилых домов. В рамках проекта началось проектирование модернизации инженерной инфраструктуры квартала, улично-дорожной сети. На 2021 год запланировано проектирование реконструкции электрических сетей и наружного освещения.

В январе 2019 года "Почта России" сообщала о начале реставрации Главпочтамта. План по реставрации здания прописан до 2021 года.

Санкт-Петербургский почтамт расположен в здании, построенном в 1782-1789 годах по проекту Николая Львова. Первоначально это было вспомогательное служебное помещение при почтамте, так называемый Почтовый стан. Позже в здании разместилось Главное почтовое управление и почтамт со всеми операционными помещениями. Сейчас в здании расположен Главпочтамт и почтовое отделение под индексом 190000.