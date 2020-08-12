"Рейс авиакомпании выполняется по маршруту Красноярск — Ростов-на-Дону — Анталья. 158 пассажиров первого рейса вылетели из Красноярска в 5:05 местного времени", — говорится в сообщении.

До конца августа из аэропорта Красноярск планируется выполнить 12 чартерных рейсов в Анталью тремя авиакомпаниями через Москву и Ростов-на-Дону на воздушных судах Boeing 737, 757, 767.

Как сообщалось, 1 августа Россия возобновила сообщение с Турцией из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону

Регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами было приостановлено 27 марта на фоне пандемии коронавируса. Исключение было сделано для полетов, связанных с вывозом россиян на родину.