"По поступившей от авиакомпаний информации по итогам проведенных ими тендеров на поставку авиа-ГСМ в период с 11.08.2020 по 10.09.2020 гг. стоимость авиатоплива по сравнению с результатом предыдущих тендеров (в июле) изменилась следующим образом: Кольцово — плюс 62,1%, Домодедово — плюс 33,4%, Жуковский — плюс 36%, Санкт-Петербург — плюс 18%, Владивосток — плюс 20,4%, Благовещенск — плюс 21,1%, Иркутск — плюс 28,1%, Краснодар — плюс 48,4%, Красноярск — плюс 48,6%", — сказано в письме за подписью главы АЭВТ Владимира Тасуна в адрес министра транспорта Евгения Дитриха. Копия письма опубликована на сайте ассоциации.

Такой рост стоимости топлива "практически нивелирует все принимаемые правительством и самими авиакомпаниями меры по преодолению текущего кризиса в авиационной отрасли и созданию условий для поступательного восстановительного роста", пишет Тасун. Это, отмечает он, приведет к повышению цен на билеты.

АЭВТ просит Минтранс совместно с Минэнерго и ФАС "инициировать проверку обоснованности резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах РФ", заключает Тасун.

По данным Росавиации, в июле средняя стоимость авиатоплива в аэропортах страны выросла к июньскому показателю на 0,37%, до 46,165 тыс. руб. (без НДС) за тонну. До этого в последний раз повышение цен в сравнении с предыдущим месяцем фиксировалось в январе 2019 г. В сравнении с началом года июльский показатель уменьшился на 12,96%.