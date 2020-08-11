"Организована работа по предоставлению возможности пребывающим из заграницы сдать анализы на ПЦР (полимеразная цепная реакция — метод, который позволяет выявить присутствие вируса в организме — ИФ) недалеко от аэропорта", — сказал Ковалев во вторник на заседании регионального штаба.

Он отметил, что 10 августа заборные пункты развернуты и готовы к работе. "Я думаю, что будут показывать эффективную работу", — добавил глава регионального управления Роспотребнадзора.

Пункты тестирования открыты в связи открытием рейсов в Турцию.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 126 и на утро 11 августа достигло 14361. Коэффициент распространения инфекции — 0,99. За весь период в области выздоровели уже 11640 заболевших, в том числе за последние сутки — 160.