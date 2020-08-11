В то время как мировая туристическая отрасль находится в тяжелом положении, внутренний туризм в Китае восстанавливается, поскольку страна сумела принять быстрые меры для сдерживания распространения коронавируса. Это позволило экономике КНР вернуться к росту во втором квартале.

Акции государственной China Tourism Group Duty Free Corp. взлетели на 141% в Шанхае в текущем году, способствовав подъему отраслевого индекса CSI Tourism Thematic Index на 19%. В его состав входят бумаги экскурсионных компаний, турагентств и гостиниц. Акции менее крупной Caissa Tosun Development Co. подорожали на 78% с начала года на фоне планов компании воспользоваться появившимся возможностями в сегменте duty free.

Между тем индекс Stoxx Global 1800 Travel & Leisure index, более широкий индикатор, включающий акции владельцев авиакомпаний, казино, круизных лайнеров и ресторанов, потерял более 22,9% в текущем году.

Одним из мощных драйверов ралли стал тот факт, что китайские путешественники теперь могут тратить большее количество денег на товары в tax free, включая косметику и смартфоны, не выезжая за пределы своей страны.

В июне власти увеличили ежегодный лимит на покупки в duty free в провинции Хайнань более чем втрое — до 100 тыс. юаней ($14 тыс. 360) на человека.

Соответствующие изменения позволяют предположить, что Китай хочет отвоевать долю рынка у таких стран, как Южная Корея, где ежегодная выручка от продажи товаров в duty free оставляет около $18 млрд, говорит аналитик BofA Securities Билли Нг, которого цитирует The Wall Street Journal.

Рост за пределами этого сегмента выглядит менее активным. Так, бумаги Shanghai Jinjiang International Hotels Development Co., компании, фокусирующейся на бюджетных гостиницах в Китае, подорожали более чем на 65% в текущем году. В то же время акции ее более премиального конкурента, BTG Hotels (Group) Co., снизились на 5%.

Инвесторы вкладываются в компании в сегменте туризма и duty free в ожидании более быстрых темпов восстановления внутреннего туризма в Китае, чем в других странах, говорит портфельный управляющий Matthews Asia Шервуд Чжан.

"Многие делали ставку на то, что с учетом плачевного состояния международного туризма в Китае будет бум на поездки и шопинг", — отмечает он.

Оператор гостиниц Huazhu Group (SPB: HTHT) Ltd. сообщил, что возобновил работу 97% своих отелей в Китае за три месяца до июня, в то время как его подразделение Deutsche Hospitality, сфокусированное на Европе, по состоянию на 30 июня открыло лишь 79% гостиниц. Акции Huazhu, торгуемые в США, с начала года снизились на 8,5%.

Некоторые инвесторы видят потенциал для дальнейшего роста акций китайских компаний в сфере туризма. По словам портфельного управляющего фонда Emerging Wealth Equity Strategy в GW&K Investment Management Тома Маси, его фонд увеличил вложения в бумаги Huazhu, китайского онлайн-турагентства trip.com и оператора казино в Макао Sands China Ltd.