«Отель Otium Family Eco Club 5* (Турция, Сиде) отмечен наградой Travelers’ Choice 2020! Отель вошел в список 10% лучших объектов на Tripadvisor, которые стабильно получают отличные отзывы от путешественников. Еще один – Xanadu Resort 5* High class в Белеке также получил награду за попадание в 10% лучших отелей, туристических направлений и ресторанов по всему миру на основе рейтингов», — рассказала она.

Награда TripAdvisor Travelers’ Choice 2020 присуждается ежегодно в различных категориях (отели, направления, авиакомпании, рестораны) на основе анализа отзывов и оценок миллионов пользователей сервиса.

Оба отеля в связи с новыми правилами безопасности получили «сертификаты здоровья» и готовы принимать туристов.

«Сеть внедрила новые стандарты гигиены в соответствии с требованиями Минздрава Турции и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В отелях нанесена разметка для соблюдения социального дистанцирования, санитайзеры стоят во всех местах общественного пользования. Все контактные поверхности в номерах, лифтах, лобби ежедневно обрабатываются спецсредствами. Фитнес-центр на территории работает только по предварительной записи», — сообщила Макаркова.

Она добавила, что принимать россиян уже готовы многие отели группы OTI Hotels. Среди них – Seven Seas Hotel Blue 5* в Сиде, Seven Seas Sealight Elite 5* в Кушадасы, Otium Family Stone Palace 5* в Сиде, Otium Family Club Marina 5* в Анталье, Otium M.C. Beach Resort 5* в Аланье, Seven Seas Hotel Life 5*, Otium Park Seker Resort 4* и Otium Inn Residence Rivero Hotel 4* в Кемере, а также Otium Boutique Delight Deluxe 3* и Otium Boutique Delight Hotel 3* в Калеичи.

На прошлой неделе гостиница Seven Seas Hotel Life 5* в турецком Кемере, которая также входит в сеть Otium, также получила награду TripAdvisor Travelers’ Choice 2020 как один из лучших семейных отелей в Европе. Годом ранее отель Seven Seas Hotel Life 5* занял пятое место среди лучших отелей для семейного отдыха по всему миру.

Крупная гостиничная сеть OTI Hotels & Resorts International вместе с Coral Travel входит в OTI Holding.