"На сегодня мы открыли уже все музейные площадки, все музеи работают, но важно учитывать, что пока сохраняется целый ряд ограничений для посетителей. Во-первых, нужно носить маску, во-вторых, соблюдать дистанцию, в-третьих, это ограничение экскурсионных групп — к сожалению, пока только по пять человек", — отметил Сухенко в эфире телеканала "Санкт-Петербург" во вторник.

"Как это ни непривычно, как это ни неудобно, но пока необходимо эти требования соблюдать", — подчеркнул он.

В северной столице возобновляются культурные мероприятия на свежем воздухе. Так, 8 августа в городе стартовал фестиваль "Опера — всем", в течение месяца пройдут также фестивали "Скрипка на Невском" и "Ленинградские мосты". 5 и 6 сентября в порту "Севкабель" пройдет фестиваль "Стереолето".

"Надеемся, что по мере того, как в городе будет улучшаться эпидемическая ситуация, будут сниматься определенные запрещения, мы будем возвращаться к нормальной жизни все в большей мере. Культура сама по себе выступает драйвером возвращения к нормальной жизни", — подчеркнул Сухенко.