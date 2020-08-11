"Курортный сезон в Ставропольском крае в 2020 году начался позже обычного в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, но, несмотря на это, активно набирает обороты. В настоящее время в санаторно-курортных учреждениях Ставропольского края, возобновивших свою работу, глубина бронирования составляет более трех месяцев, в том числе на август 2020 года забронировано более 21 тысячи путевок на санаторно-курортное лечение", — говорится в сообщении.

Министерство пояснило, что большинство санаториев — 109 из 124 — возобновили работу и с июня приняли на лечение более 21 тыс. гостей.

Отмечается, что в курортных городах Ставрополья уже работают бюветы с минеральной водой, открыты курортные парки, терренкуры, бальнеогрязелечебницы, запущены фонтаны.

"После снятия и дополнительного смягчения ограничений прогнозируется позитивный сценарий по увеличению турпотока и высокий спрос на услуги отдыха и оздоровления в Ставропольском крае", — подчеркнули в министерстве.

Начать работу санаторно-курортным учреждениям Ставрополья, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, разрешили с 1 июня.

В Ставропольском крае с начала распространения коронавируса зафиксировано 9 тыс. 499 заразившихся, из них 6 тыс. 420 выздоровели, умер 181 инфицированный. С 1 августа число зараженных в крае возросло почти на 14%.