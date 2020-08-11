"Кульминацией праздника является театрализованное представление и масштабная военно-историческая реконструкция Великого стояния на реке Угре", — говорится в сообщении.

До реконструкции в лагерях русских и ордынских войск будут работать интерактивные площадки.

Также в программе фестиваля ярмарка мастеров, мастер-классы по традиционным народным промыслам, выступления профессиональных и любительских коллективов и молебен.

Стояние на реке Угре положило конец татаро-монгольскому игу и стало прологом гибели Большой орды. В 1480 г. хан Ахмат в союзе с польско-литовским королем Казимиром IV выступил походом на русскую землю. Войска Ахмата двигались через Мценск, Одоев и Любутск к Воротынску. Здесь хан ожидал помощи от Казимира IV, но не получив обещанной подмоги, направил войска к Угре. Ахмат стал на берегу против русских полков, заблаговременно сосредоточенных здесь Иваном III. Несколько раз Ахмат пытался прорваться на другой берег Угры, но все его попытки пресекались русскими войсками. Вскоре река начала замерзать. Иван III приказал отвести все войска к Кременцу, а затем к Боровску. Но Ахмат не решился преследовать русских и 11 ноября отступил от Угры.