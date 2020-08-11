"В связи с сохраняющейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (...) запретить проведение в период с 14 по 16 августа 2020 года на территории Тамбовской области массового мероприятия — фестиваля рок-музыки "Чернозем", — говорится в постановлении главного санитарного врача по Тамбовской области.

Организатору рок-фестиваля предложено обеспечить соблюдение ограничительных противоэпидемических мероприятий и прекратить подготовку к его проведению.

На сайте организаторов мероприятия пока не появилась информация о его отмене или переносе.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора отмечало, что проведение мероприятия в планируемые сроки может только осложнить эпидемиологическую ситуацию.

Также ведомство напомнило, что проведение рок-фестиваля "Чернозем" будет являться нарушением федерального и регионального законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В текущем году в рок-фестивале было запланировано участие Вячеслава Бутусова, Гарика Сукачева, Сереги, групп "Сплин", "ДДТ", "Тараканы", "Черный вторник" и многих других.

В прошлом году фестиваль посетили порядка 30 тыс. человек, более половины которых — жители других регионов.