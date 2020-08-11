Организатору рок-фестиваля предложено обеспечить соблюдение ограничительных противоэпидемических мероприятий и прекратить подготовку к его проведению.
На сайте организаторов мероприятия пока не появилась информация о его отмене или переносе.
Ранее региональное управление Роспотребнадзора отмечало, что проведение мероприятия в планируемые сроки может только осложнить эпидемиологическую ситуацию.
Также ведомство напомнило, что проведение рок-фестиваля "Чернозем" будет являться нарушением федерального и регионального законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
В текущем году в рок-фестивале было запланировано участие Вячеслава Бутусова, Гарика Сукачева, Сереги, групп "Сплин", "ДДТ", "Тараканы", "Черный вторник" и многих других.
В прошлом году фестиваль посетили порядка 30 тыс. человек, более половины которых — жители других регионов.