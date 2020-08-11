Еще накануне падение перевозок было на уровне 34%. В первый день августа показатель составил 30%.

Как сообщалось, 10 августа РФ возобновила авиарейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Анталью, Бодрум и Даламан. До этого, 1 августа, перевозчикам разрешили летать в Лондон, Анкару, Стамбул и Занзибар (Танзания).

В марте, после закрытия международного авиасообщения из-за COVID-19, перевозки через крупнейшие аэропорты РФ упали на 25%, в апреле — на 91%, в мае — на 90%, следует из данных ассоциации. В июне, после снятия карантинных ограничений в регионах страны, падение замедлилось до 75%, в июле — до 45%.

В августе, согласно отраслевому консенсус-прогнозу, собранному МАА, перевозки выйдут на уровень 50% от прошлогоднего объема.