"Площадь новой ООПТ (особо охраняемой природной территории — ИФ) 45 га. Основная ценность острова — это расположенное на нем месторождение коллекционного корунда", — говорится в сообщении.

На Хитоострове есть законсервированное месторождение корунда, старый карьер по добыче пегматита и слюды. Эти объекты являются геологическими памятниками. Также на острове сохранились сельговые ландшафты, покрытые реликтовыми сосновыми лесами. Возраст некоторых деревьев достигает 300 лет.

"Неорганизованный, "дикий" туризм и безответственное отношение людей приводят к появлению свалок в лесу, вытаптыванию и повреждению редких лишайниковых насаждений, браконьерской добыче корундосодержащей горной породы, лесным пожарам", — отмечают в пресс-службе.

Правила ООПТ запрещают любую деятельность, если она причиняет вред природному комплексу и экосистемам территории: рубку леса (разрешена только санитарная рубка), добычу полезных ископаемых, сбор геологических материалов и выбивание наскальных рисунков, промысловая, любительская, спортивная охота.

Среди разрешенных видов деятельности — обустройство экологических троп и стоянок мест отдыха, научный, познавательный туризм.

Корунд — минерал, кристаллический ?-оксид алюминия. Рубин, сапфир и наждак — разновидности корунда.

Пегматит — магматическая горная порода с характерной гиганто- или крупнозернистой структурой (размер зёрен более 1 см), обогащённая редкими минералами.

Сельговые ландшафты, сельги — общее название грядообразных форм ледникового рельефа, распространенные в бассейне Балтийского моря (Финляндия, Карелия).