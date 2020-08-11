"Во вторник, примерно в 12:40 на перекрестке улиц Ленина и Совхозной произошло ДТП. Mitsubishi L200 под управлением народного артиста РСФСР не выполнил требование знака "Уступи дорогу" и совершил столкновение с Renault Sandero", — говорится в публикации.

Пассажирка Renault с травмами руки была госпитализирована в Валдайскую ЦРБ. Ширвиндту и его пассажирам госпитализация не потребовалась.

На информационно-туристическом портале опубликованы несколько снимков с места ДТП. На одной из фотографий — актер за рулем Mitsubishi.

Причины и виновник аварии устанавливаются. Комментарий полиции "Интерфаксу" получить пока не удалось.