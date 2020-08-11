Фото: Интерфакс

Минтуризма Турции в связи с пандемией коронавируса ввело для гостиниц «сертификаты здоровья», свидетельствующие, что отель выполняет нормы безопасности, а также общие правила в рамках обеспечения безопасного отдыха для туристов.

Так, путешественникам необходимо соблюдать социальное дистанцирование (1-1,5 метра), использовать дезинфекторы, установленные в отелях. В ресторанах, барах, у бассейна обязательно обеспечение социальной дистанции с помощью расстановки столов в ресторанах или шезлонгов и зонтов у бассейна. Блюда шведского стола стоят за стеклом, еду в тарелки туристов накладывает персонал. Посещение спа, фитнес- и мини-клубов возможно только по предварительной записи. Маски для лица обязательны в местах массового скопления людей, в том числе в аэропортах. На территории отелей ношение масок не является обязательным. Экскурсии проводятся с соблюдением всех санитарных правил.

«Туристы с нетерпением ждали открытия Турции, некоторые беспокоилось из-за ограничений в ресторанах и на пляже. Но на месте поняли, что волнения напрасны — к их приезду все продумано и устроено таким образом, что отдыхать комфортно», — сообщила руководитель пресс-службы туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

По ее словам, во время трансфера семьям и парам разрешено находиться вместе. В остальных случаях пассажиров рассаживают с соблюдением правил социальной дистанции.

Аналогичные отзывы и у туристов компании Tez Tour. «Каких-либо сложностей, связанных с соблюдением санитарных норм, у туристов не возникало, к новым требованиям обеспечения безопасности во время путешествия туристы отнеслись с пониманием. Во время полета пассажиры должны были заполнить специальную анкету, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи и пр., а также данные о состоянии здоровья (наличие или отсутствие симптомов COVID-19). По прилету в Турцию пассажиры должны были пройти термометрию», — рассказали в пресс-службе туроператора.

Фото: Интерфакс

В TUI Россия порталу «Интерфакс-Туризм» сообщили, что никаких кардинальных изменений в работе отелей нет. «Просто мы не приходим и что-то берем со «шведского стола», нам подает все официант. А в остальном все то же разнообразие. Заселение происходит по стандартной процедуре, но необходимо заполнить еще одну коротенькую анкету: есть симптомы ковид или нет, контактировали или нет. Время регистрации практически не увеличилось, очередей также нет. Туристы довольны, они ждали этого отдыха, никаких жалоб нет», — заключили в компании.

Фото: Интерфакс

Как рассказали корреспонденту портала «Интерфакс-Туризм» сами туристы, сначала они растерялись, но потом привыкли. «Поначалу, конечно, было непривычно, особенно в ресторане. Мы даже растерялись, не знали, где что находится и как общаться с поварами. Но сейчас уже привыкли, и неудобств не ощущаем", — сообщила туристка из Киева Марина.

По словам Натальи из Москвы, "лучше отдыхать так, чем никак». «Мы так долго ждали открытия турецкого направления, что все эти мелкие трудности можно потерпеть", — добавила она.

Россия в понедельник возобновила авиасообщение с курортами Турции. Загрузка первых рейсов составляет почти 100%.