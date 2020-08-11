По данным следствия, в ночь на 2 августа судоводитель теплохода "Афалина" в состоянии алкогольного опьянения за вознаграждение в размере 14 тыс. рублей перевозил по Неве группу пассажиров. Вблизи набережной Кутузова судно врезалось в правую опору Прачечного моста.

Как сообщается, в результате инцидента трое пассажиров получили телесные повреждения, не причинившие вред здоровью. В городском отделе МВД на водном транспорте добавили, что механические повреждения получили также мост и судно. В отношении капитана возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ч. 1 ст. 238 УК РФ).