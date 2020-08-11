"За первое полугодие 2020 года в республике отдохнуло 144 тыс. человек, что в два раза меньше аналогичного показателя 2019 года. Сокращение турпотока обусловлено ограничениями, введенными на территории КБР в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", — сказал он на заседании во вторник.

По словам Шогенцукова, общий объем предоставленных услуг в сфере туризма в КБР за шесть месяцев 2020 года превысил 1 млрд 624 млн рублей, что на 30% меньше, чем в первом полугодии прошлого года.

В свою очередь, заместитель председателя правительства республики Алий Мусуков подчеркнул, что снижение турпотока по итогам 2020 года не должно превысить 25%.

"Надо сделать все, чтобы как можно меньше был спад по сравнению с прошлым годом, а спад будет в те месяцы, когда не работали в полном объеме туробъекты (...) Мы исходим из того, что не более чем на 20-25% должно быть отставание (по итогам 2020г — ИФ), с учетом того, что в следующем году мы должны вырасти по сравнению с 2020 годом на 40%", — подчеркнул Мусуков.

Как сообщалось, перечень объектов курортно-рекреационного и туристического комплекса КБР насчитывает 221 предприятие. За 2019 год в республике отдохнули 602 тыс. человек, что на 9% превышает показатель 2018 года.